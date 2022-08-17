Варгаши, Курганская область, 17 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Курганской области 17 августа на переезде в рабочем посёлке Варгаши поезд сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры На железнодорожном переезде в рабочем посёлке Варгаши

Мужчина был сбит пассажирским поездом Кисловодск-Новокузнецк. Велосипедист двигался на запрещающий сигнал светофора. В связи с трагедией движение поезда задержано на 30 минут. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщало РЕ, в Томской области в результате столкновения электровоза с легковым автомобилем в начале августа погиб мужчина.