Таллин, , 11:34 — REGNUM Всего во вторник, 16 августа, в Нарве и ее окрестностях (северо-восточная Эстония) были ликвидированы шесть советских военных монументов и памятников, сообщила канцелярия правительства страны.

Помимо танка Т-34 и снесенного постамента под ним были ликвидированы мемориальные доски с Петровской площади в Нарве, памятник красноармейцам в парке возле Нарвского замка и мемориальный знак на месте гибели в 1944 году младшего лейтенанта, Героя Советского союза Игоря Графова.

В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент «Три штыка» и памятник Мерикюласкому десанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, было лишено мемориальной таблички.

Сообщается, что прежнием еста советских военных памятников приведены в порядок и озелены. Танк Т-34 был доставлен в Эстонский военный музей, где он станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны.

«Перенос советских военных монументов в Нарве и Нарва-Йыэсуу был очень масштабной операцией. Учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно было действовать быстро», — прокомментировала случившееся премьер-министр Кая Каллас.

«Благодарю тех, кто осуществил перенос монументов, за быстрые и продуманные действия, а местных жителей за то, что отнеслись к происходящему с пониманием. Эстония — наш общий дом, и мы хотим, чтобы в нем царили мир и порядок. Мы должны прилагать к этому усилия», — подчеркнула премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о принудительной ликвидации военных памятников советского периода Нарвы и северо-восточного региона страны.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.