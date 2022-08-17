Кострома, 17 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Тренер частной женской футбольной команды «Пантера» из Костромы признался в наличии интимной связи с тремя несовершеннолетними подопечными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Свердловском районном суде города.

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Признание прозвучало в ходе первого судебного заседания. Мужчина указал, что вступал в половые отношения с тремя футболистками, не достигшими16-летнего возраста. Все они проходили обучение в его клубе. С одной из несовершеннолетних он встречался.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, так как связано с вопросами половой неприкосновенности детей. Это требование пункта 3 части 2 статьи 241 «Гласность» Уголовно-процессуального кодекса. Второе заседание по делу назначено на сегодня, 17 августа. На нём судья допросит потерпевших.