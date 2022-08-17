Ульяновск, , 11:31 — REGNUM В Ульяновской области подготовлен указ о дополнительной государственной и муниципальной поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Алексей Русских, открывая штаб по комплексному развитию региона.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Руководитель области, предваряя обсуждение, акцентировал внимание на поддержке членов семей участников специальной военной операции на Украине и по защите Донбасса. Губернатор призвал чиновников «оказывать всю необходимую помощь семьям ребят, которые отправляются исполнять свой долг перед Родиной».

Алексей Русских также добавил, что в настоящее время подготовлен указ об оказании дополнительных региональных и муниципальных мер поддержки членам семей участников спецоперации.

«В частности, первоочередное получение реабилитационных услуг, бесплатное посещение областных государственных учреждений культуры, бесплатное получение услуг в областных и муниципальных спортивных организациях, бесплатное питание школьников, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, 100% компенсация родительской платы за присмотр и уход детьми в муниципальных дошкольных учреждениях», — сказал губернатор Ульяновской области.

Напомним, что добровольцы батальонов «Симбирск» и «Свияга», которые формируются в Ульяновской области, получат в виде единовременной финансовой поддержки 300 тыс. рублей. Данные средства выделяются из региональной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцам, которые будут участвовать в специальной военной операции России на Украине, полагается от 220 тыс. рублей ежемесячного денежного довольствия. Также их обеспечивают армейской экипировкой, медицинским обслуживанием, страховкой.

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