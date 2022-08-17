Ереван, 17 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Количество вредных веществ в воздухе Еревана возле места взрыва у ТЦ «Сурмалу» превышает допустимые нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении.

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван

«Концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую концентрацию в 4,6 раза, концентрация диоксида азота превысила нормы в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным метеорологов, в центре Еревана концентрация пыли в воздухе превысила норму в 1,4 раза, диоксида азота — в 1,6-1,8 раза, диоксида серы — в 1,1-1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте взрыва в ТЦ «Сурмалу» спасатели нашли 16 погибших. Из них один не опознан. Без вести пропавшими числится один человек. Поисковые работы продолжаются на площади около 1 га.