Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Строители смонтировали первый верхний блок архитектурного фасада на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ООО «СКА Арена».

Строительные работы на «СКА Арене» Пресс-служба ООО «СКА Арена»

Вес блока, который установили специалисты, составляет 190 тонн. Блок из верхних ферм архитектурного козырька подняли на высоту в 45 метров. Как сообщает гендиректор строительной компании «Сфера» Роман Мустафин, всего установят 33 таких блока длиной от 80 до 96 метров. При этом вес самого тяжёлого составит 206 тонн.

Отметим, что строители должны завершить работы по установке деталей в декабре 2022 года. Как следует из сообщения пресс-службы, арена готова на 80%. Специалисты заканчивают работать с монтажом светопрозрачного контура фасада и покрытия кровли, также прокладываются инженерные сети. Внутри уже ведётся отделка помещений.

Напомним, что строительство арены ведётся в рамках концессионного соглашения между Смольным и ООО «СКА Арена». Ранее стадион планировали сдать в эксплуатацию в марте 2023 года, однако график сдвинулся на май. Арена должна была быть готова, чтобы принять чемпионат мира по хоккею. Но планы были изменены из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF), которая отменила чемпионат в Петербурге. Российских хоккеистов также лишили возможности принять участие в соревновании.

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