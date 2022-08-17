Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. До выборов в Швеции осталось всего несколько недель, а между двумя правительственными альтернативами всё ещё находятся несколько процентов разницы. Более того, у правящих Социал-демократов рейтинг снижается. Об этом свидетельствует последний опрос газеты Aftonbladet и социологической службы Demoskop, опубликованный 17 августа.

(сс) Self-taken Риксдаг

Согласно опросу, левая правительственная альтернатива (Социал-демократы, Зелёные, Левые и Центристы) в настоящее время могут рассчитывать на 176 мандатов в риксдаге, тогда как правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) вместе получают 173 мандата.

На долю Социал-демократов приходится самый большой прирост со времени последнего опроса, (0,9%), за ними следует Шведские демократы (0,7%). Однако речь идёт о цифрах, находящихся в пределах статистической погрешности.

В опросе, проведённом в период с 6 по 12 августа, приняли участие 2209 человек.

Более того, борьба между партиями настолько накалена, что обе правительственные альтернативы отделяют (в пересчете на голоса избирателей, а не мандаты в парламенте) всего 0,7%, что тоже укладывается в статистическую погрешность.