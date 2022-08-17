Владикавказ, 17 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В правительстве Северной Осетии произошли кадровые изменения. Назначен новый руководитель комитета по туризму. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меняйло, сообщили 17 августа в пресс-службе правительства региона. На должность председателя Комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму назначен Ацамаз Дзарахохов.

Портфель

О новом назначенце известно, что ему 41 год. Он уроженец села Бирагзанг Алагирского района. Получил высшее образование, окончив Северо-Кавказский государственный университет имени К. Хетагурова и МГИМО.

Напомним, ранее комитет по туризму Северной Осетии возглавлял Заурбек Кодзаев. Его назначили в ноябре 2018 года. В апреле 2022 года Кодзаев был отправлен в отставку в связи с окончанием срока контракта.