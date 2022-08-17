* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:28 — REGNUM Гуманитарный кризис в Афганистане используется радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для выстраивания отношения со странами Запада. Об этом 17 августа заявил бывший заместитель министра по установлению мира в Афганистане Абдулла Хенджани.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся к теплым отношениям с Западом, используя гуманитарную помощь как прикрытие, которое может «продать сделку» после 20 лет боев», — сказал представитель ныне несуществующего в стране ведомства в интервью РИА Новости.

Также Хенджани, являющийся теперь независимым политическим консультантом, отметил, что у бедности в Афганистане, всегда являвшимся зависимой страной с «правителями-рантье», повсеместный характер.

Кроме того, он уточнил, что считает решением этой проблемы страны не международную помощь, а «стабильность, безопасность и региональные связи», и добавил, что афганская нестабильность может перейти в соседние страны и в первую очередь — в Центральную Азию и Иран.

«Сейчас Афганистан является проблемой для региона. Страна превратилась в фабрику, принадлежащую террористам и управляемую ими, где ее главными продуктами будут терроризм, наркотики и экстремизм», — пояснил бывший замминистра.

При этом Хенджани указал, что, по его мнению, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не будет соблюдать соглашение с США или уважать какую-либо непуштунскую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не привел к снижению потока наркотиков, поступающих в Центральную Азию.