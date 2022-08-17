Рим, , 11:27 — REGNUM Ремастер игры Commandos 3 от итальянского разработчика Raylight Games выйдет 30 августа 2022 года. Заявление об этом появилось на сайте издателя Kalypso Media.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ремастер выйдет на PC, Nintendo Switch и Xbox One, а также войдет в подписку Xbox Game Pass. По словам разработчика, пользователи смогут самостоятельно модернизировать интерфейс игры, а также их ждет обновленная графика и элементы управления.

Напомним, что Commandos 3 — это тактическая игра в реальном времени, вышедшая 14 октября 2003 года. В ней игроку предстоит взять на себя управление командиром элитного отряда специального назначения, действующего в тылу врага во время Второй мировой войны.

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