Рим, 17 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ремастер игры Commandos 3 от итальянского разработчика Raylight Games выйдет 30 августа 2022 года. Заявление об этом появилось на сайте издателя Kalypso Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Ремастер выйдет на PC, Nintendo Switch и Xbox One, а также войдет в подписку Xbox Game Pass. По словам разработчика, пользователи смогут самостоятельно модернизировать интерфейс игры, а также их ждет обновленная графика и элементы управления.

Напомним, что Commandos 3 — это тактическая игра в реальном времени, вышедшая 14 октября 2003 года. В ней игроку предстоит взять на себя управление командиром элитного отряда специального назначения, действующего в тылу врага во время Второй мировой войны.