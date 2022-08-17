Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Руководство Центристов ужесточило свою позицию по неприемлемости вхождения Левых в правительство Швеции. Об этом 17 августа сообщил телеканал SVT.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Так, лидер партии Анни Лёф уже заявила, что Левые и их лидер Нуши Дадгостар активно вставляли палки в колёса в ходе процесса принятия исторического решения.

По словам политика, Центристы «не сядут в одно правительство Швеции с явными противниками вхождения Швеции в НАТО и критиками Евросоюза». Лёф далее отметила, что не хочет, чтобы раздоры во внутренней шведской политике «выставлялись напоказ» в то время, как Стокгольм работает над присоединением в альянс.

Напомним, что несколько дней назад Анни Лёф заявила, что Швеция может стать полноправным членом НАТО уже в сентябре.