Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM Приговор бывшему депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькину прокуратура сочла слишком мягким. При вынесении решения допущены процессуальные нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Игоря Редькина судили по двум статьям УК РФ за убийство человека по неосторожности и незаконную охоту. Ему дали год условно.

«Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора суд счёл то, что Игорь Редькин в полном объёме согласился с предъявленными ему обвинениями, помогал раскрывать преступление и заплатил 30 млн рублей родственникам погибшего. Кроме того, на иждивении у экс-депутата находятся его престарелые родители.