Альбукерке, США, 17 августа 2022, 11:25 — REGNUM Представители Республиканской партии в Альбукерке штата Нью-Мексико (США) возмущены установкой в городе бронзового монумента в честь вымышленных героев сериала «Во все тяжкие». Об этом 17 августа пишет TMZ.
Республиканцы недовольны выбором персонажей для памятника — они считают, что таким образом их город прославляет наркоторговцев. «Это не то признание, которое мы хотим для города Альбукерке или для нашего штата», — высказываются консерваторы.
ИА REGNUM напоминает, что в центре города Альбукерке в июле 2022 года установили памятник героям сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману — по сюжету они были изготовителями и торговцами наркотиков. На открытии монумента присутствовали мэр города, а также исполнители этих ролей — актёры Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
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