Альбукерке, США, 17 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в Альбукерке штата Нью-Мексико (США) возмущены установкой в городе бронзового монумента в честь вымышленных героев сериала «Во все тяжкие». Об этом 17 августа пишет TMZ.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Республиканцы недовольны выбором персонажей для памятника — они считают, что таким образом их город прославляет наркоторговцев. «Это не то признание, которое мы хотим для города Альбукерке или для нашего штата», — высказываются консерваторы.

ИА REGNUM напоминает, что в центре города Альбукерке в июле 2022 года установили памятник героям сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману — по сюжету они были изготовителями и торговцами наркотиков. На открытии монумента присутствовали мэр города, а также исполнители этих ролей — актёры Брайан Крэнстон и Аарон Пол.