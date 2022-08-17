Калуга, 17 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Калужской области в июле 2022 года снизилась до 18,97%. Месяцем ранее она составляла 19,65%. Одним из основных факторов, сдерживающих рост цен, стало расширение предложения ряда товаров на внутреннем рынке, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника экономического отдела калужского отделения Банка России Аллу Шпак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Существенный вклад в снижение годовой инфляции внесло замедление роста цен на продовольственные товары, прежде всего — на фрукты и овощи. Так, за счет роста объемов и снижения цен на импорт в калужских магазинах наблюдалось замедление роста цен на ряд фруктов (яблоки, бананы, груши, апельсины), а капуста и картофель стали стоить дешевле, чем годом ранее. Также на фоне увеличения объемов внутреннего производства и снижения издержек на корма у компаний, которые занимаются выращиванием скота и птицы, отмечается замедление роста цен на свинину и курицу», — отметила Алла Шпак.

Продолжается коррекция цен в непродовольственном секторе. Укрепление рубля и охлаждение спроса после всплеска потребительской активности в начале весны привели к замедлению роста цен на телевизоры, парфюмерию и косметику. При этом отмечено увеличение годового прироста стоимости услуг. Так, ускорился рост цен в сфере сотовой связи. Компании поднимают их, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты на закупку и ремонт импортного оборудования. В целом замедление годовой инфляции в регионе отмечалось третий месяц подряд, что соответствует общероссийской тенденции.