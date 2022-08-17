Лондон, , 11:24 — REGNUM Игра Little Orpheus от британского разработчика The Chinese Room выйдет 13 сентября 2022 года. Информация об этом появилась на странице издателя Secret Mode в Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Little Orpheus вышла 12 июня 2020 года в рамках подписки Apple Arcade для устройств на операционной системе iOS. Теперь игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC, также, по словам разработчика, проект будет включать в себя все ранее выпущенные дополнения.

Напомним, что игра Little Orpheus — это приключенческий платформер. В ней игроку предстоит взять на себя управление космонавтом Иван Иванычем, чтобы изучить потухший вулкан и добраться до центра Земли.

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