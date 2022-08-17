Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Бывший футболист сборной России Юрий Газинский подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом 17 августа сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Екатеринбург-Арена» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Газинский — наш игрок. Мы подписали с ним контракт на два года», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год.

В составе сборной России он играл в 2016–2020 годах и провёл 21 матч. На его счету один гол — в ворота сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018.