Париж, , 11:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона усилить санкции против России, сообщила газета Le Figaro. Читатели возмутились такому требованию.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из пользователей подчеркнул, что Россия — влиятельная держава в Европе, и Франция в усилении санкций не заинтересована. Вся ответственность за ситуацию на Украине лежит на самом Зеленском.

«Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!» — прокомментировал публикацию читатель с ником dubois.

Макрону и его европейским друзьям следует уже понять, что Зеленский — это «клоун, ставший камикадзе», добавил другой читатель.

Комментатор orianne56 пожаловалась, что требования Зеленского её утомляют.

Morbius выразил сожаление тем, что главы государств и правительств, включая Макрона, продолжают «слушать и верить разглагольствованиям этого персонажа».

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Зеленского и Макрона состоялся 16 августа. В ходе беседы украинский лидер поблагодарил Францию ​​за помощь и призвал «усилить санкции против России».

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