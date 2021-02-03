Париж, 17 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона усилить санкции против России, сообщила газета Le Figaro. Читатели возмутились такому требованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Один из пользователей подчеркнул, что Россия — влиятельная держава в Европе, и Франция в усилении санкций не заинтересована. Вся ответственность за ситуацию на Украине лежит на самом Зеленском.

«Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!» — прокомментировал публикацию читатель с ником dubois.

Макрону и его европейским друзьям следует уже понять, что Зеленский — это «клоун, ставший камикадзе», добавил другой читатель.

Комментатор orianne56 пожаловалась, что требования Зеленского её утомляют.

Morbius выразил сожаление тем, что главы государств и правительств, включая Макрона, продолжают «слушать и верить разглагольствованиям этого персонажа».

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Зеленского и Макрона состоялся 16 августа. В ходе беседы украинский лидер поблагодарил Францию ​​за помощь и призвал «усилить санкции против России».

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