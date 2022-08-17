Москва, , 11:22 — REGNUM Власти США пытаются обмануть весь мир и убедить другие страны в своей невиновности в ситуации на Украине. Об этом сегодня, 17 августа, обозреватель китайской газеты «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Кризис на Украине — результат того, что правительство США продолжало подбрасывать дрова в костёр. Этот конфликт сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии», — считает Се Линьлинь

По его мнению, большинство государств не верит США, они не могут обмануть международное сообщество. «Если Америка откажется от навязчивой идеи о своей мировой гегемонии, тогда может появиться надежда на мир во всём мире», — подчеркнул журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники по НАТО помогают Украине, чтобы затянуть конфликт и обеспечить западным военно-промышленным компаниям максимум прибыли.

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