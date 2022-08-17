Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Разработчик Unfold Games показал свою новую игру Bloody Hell Hotel. Анонс состоялся на странице студии в Twitter.

Вампир Цитата из к/ф «Носферату. Симфония ужаса». реж Фридрих Мурнау. 1922. Германия

По словам разработчика, Bloody Hell Hotel — это симулятор нежити с видом от первого лица. Игроку предстоит взять на себя управление вампиром, проснувшимся после многолетнего сна, и восстановить старое поместье, чтобы сделать из него гостиницу.

Напомним, что разработчик Unfold Games дебютировал с головоломкой Darq в 2019 году. Игра попала на 42 место среди самых популярных проектов в 2019 году по версии портала Metacritic.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Dakar Desert Rally получила дату релиза