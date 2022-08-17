17 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Украинские вояки вновь заявили о планах бомбить Крымский мост, да ещё и назвали его «незаконной конструкцией». Соцсети ответили на слова советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Светлана Шаповалова, , 19:38 — REGNUM Слова советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Украина намерена бомбить Крымский мост, так как это «незаконная конструкция», встретили шквал иронии в соцсетях. Люди привели примеры действительно «незаконных конструкций», подлежащих сносу. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дался им этот мост. Он им мешает, что-ли? С самого начала зуб точат. Злоба и черная зависть давит. А бомбить могут. Ума много не надо. Лишь бы напакостить России», — считает Людмила.

«Подоляка незаконно рот открыл», — считает Вадим.

«Подляка — одним словом», — поддерживает Оксана.

«Так Украина тоже незаконная конструкция», — иронизирует Алексей.

«Пора бы стереть с карты это недоразумение под названием Украина..» — соглашается Сергей.

«Украина — незаконное сооружение, ликвидировать!» — поддерживает Светлана.

«У нас реакция какая-то будет или опять озабоченность выскажем и будем ждать, когда взорвут? Почему нельзя Киев бомбить, где сидят зеленские, подоляки и вся эта мразь?» — возмущается Игорь Астаманский.

«Наша страна начала операцию, предотвратив худший сценарий. Если звучат угрозы — надо бить туда, откуда звучат эти голоса — по центрам… чем раньше — тем лучше, хуже чем сейчас всё равно не будет», — считает Игорь Рогатин.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

«Украина — законное государство? Страна-террорист, напичканная нацистами и слабоумными агрессивными дебилами.

Надо нашим быть очень осмотрительными. Мост — потрясающая конструкция, нужная и важная для простых людей. У Подоляка вся семья и счета огромные в Европе. Ему то что? Для него война — огромнейшие прибыли и договорняк.

Незалежную пора поставить на место и хернуть по центру принятия решений. Хохлы будут везде срать, как это мы видим в Крыму. Это их нутро гнилое и продажное. Настоящие украинцы все в Донбассе, воюют с нечистью. Слава героям России!» — поделилась мнением Валентина Корнилова.

«Нормальные люди не говорят, а делают! А эти «правители» предупреждают о контрнаступлении, а теперь об атаке на мост (уже не в первый раз). Что дальше? А ничего! К ноябрю судороги Украины прекратятся», — считает Олег Дуванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост, поскольку считает объект незаконным и важным в военном значении, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Каким способом украинские боевики смогут попробовать осуществить атаку на Крымский мост, советник главы офиса президента Украины уточнять не стал.

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