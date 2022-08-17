Братислава, 17 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Алюминиевый завод Slovalco в Словакии был вынужден остановить производство из-за растущих счетов за электроэнергию вслед за тем, как накануне аналогичное решение о прекращении работ было принято на нидерландском заводе по выплавке цинка, что свидетельствует об углубляющихся последствиях газового кризиса для промышленности европейского региона. Об этом 17 августа сообщает Financial Times.

gubernator.stavkray.ru Выплавка металла

Завод Slovalco, контрольный пакет акций которого принадлежит норвежской компании Norsk Hydro, закроет первичное производство к концу сентября 2022 года, что затронет 300 рабочих мест.

Плавление руды для производства металла — один из самых энергоемких промышленных процессов, вследствие чего затраты на него резко увеличились вместе с ростом цен на энергоресурсы.

Волна сокращений производства и недавние закрытия предприятий в Европе подчеркивают то давление, которое испытывает тяжелая промышленность из-за цен на газ, взлетевших в 13 раз по сравнению со средним уровнем за предыдущее десятилетие.

Руководитель первичного производства в Norsk Hydro Ула Сетер заявил, что Slovalco — «хорошо управляемый и современный» завод, и он сожалеет о том, что «на заводе не удалось обеспечить продолжение первичного производства».

Металлургический завод Slovalco, подобно многим другим предприятиям в Европе, до объявления о закрытии работал на 60% мощности.