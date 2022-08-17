Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Игра Dakar Desert Rally от американского разработчика Saber Interactive выйдет 4 октября 2022 года. Анонс состоялся на официальном сайте проекта.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

По словам разработчика, игра будет доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC. Ожидается, что она получит открытый мир и поддержку мультиплеерного режима до трех человек.

Напомним, что Dakar Desert Rally — это игра в жанре гоночного симулятора. В ней игроку предстоит участвовать в заездах по пустыне на настоящем лицензированном транспорте.

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