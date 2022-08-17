Пенза, , 11:58 — REGNUM Третья партия гуманитарной помощи из Пензенской области прибыла в подшефный Пологовский район Запорожской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Пензенская область помогает подшефному Пологовскому району t. me/penzregru

В этот раз в Пологовский район доставили стеклопакеты, школьную форму, стальные трубы, воду и другие необходимые материалы.

Накануне нового учебного года жители населенных пунктов планируют остеклить местные школы, пострадавшие от артиллерийских обстрелов. В замене также нуждаются интерьер и двери учебных заведений.

Население испытывает проблемы с водоснабжением. Для этого из Пензенской области привезли различных диаметров трубы. Сотрудники местного водоканала в ближайшее время заменят пострадавшие объекты и наладят централизованное водоснабжение.

ИА REGNUM напоминает, первая партия гуманитарного груза составила 100 тонн. В начале августа в город Токмак Пологовского района в составе второго гумконвоя прибыло детское питание, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте также: Пензенская область и Пологовский район договорились о сотрудничестве