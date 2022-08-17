Магас, , 11:16 — REGNUM По предварительным данным, причиной отравления угарным газом семьи из шести человек в ингушском городе Назрань стала неисправность вытяжной системы. Это привело к утечке газа и отравлению четверых детей и двоих взрослых. Об установлении первоначальной причины сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла. В результате чего пострадало шесть человек, из них — четверо детей», — говорится в сообщении.

По факту отравления людей прокуратура Ингушетии организовала проверку. Было уточнено, что число пострадавших составляет шесть человек, а не пять, как ранее писали СМИ. Среди них — четверо детей в возрасте от четырех до 12 лет. Также уточнили, что происшествие произошло в многоэтажном домовладении по улице Московская г. Назрани.

Прокуратура намерена установить, как соблюдалось обеспечение безопасного использования и содержания газового оборудования.

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