Москва, 17 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Жители РФ перешли от стратегии получения кредитов любой ценой к более грамотному, с финансовой точки зрения, поведению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов.

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«Ощущение, что экономический психоз II квартала 2022 года постепенно проходит, — сказал Ордов. — Теперь уже нет необходимости с криком «Всё пропало!» бежать за кредитом в банк и пополнять собственные закрома провизией и техникой. За первое полугодие доходы субъектов федерации от уплаты НДФЛ выросли, а уровень безработицы существенно ниже алармистских предсказаний, что косвенно подтверждает сохранение уровня доходов у большинства жителей РФ. Если раньше имела место стратегия получения кредита «любой ценой», то теперь граждане стали более привередливыми при выборе не только кредитного продукта, но и банка. Граждане стали грамотнее походить к выбору кредитной организации и условий кредита, раз уж банки недостаточны гибки и не готовы прислушиваться к чаяниям своих клиентов».

Хотя, как отметил Ордов, общий объем кредитного портфеля продолжает свой поступательный рост.

«По мере стабилизации ситуации с импортом и инфляцией, что уже к концу 2022 года должно стать заметным, спрос на кредиты может вырасти, став источником финансирования отложенного спроса. Похоже, что сейчас мы наблюдаем легкое затишье перед финансовой бурей, и динамика кредитного портфеля станет одним из лучших индикаторов «сейсмической активности» финансового рынка», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что осенью 2022 года в РФ еще сильнее вырастет спрос на потребительские кредиты.