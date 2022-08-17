Ульяновск, 17 августа 2022, 11:15 — REGNUM В Ульяновской области единовременную денежную поддержку добровольцам двух именных батальонов окажут только за счёт средств регионального бюджета. Размер выплаты останется прежним — 300 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Перед обсуждением основных вопросов глава Ульяновской области проинформировал об изменении структуры единовременной выплаты добровольцам формируемых батальонов «Симбирск» и «Свияга».
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Помимо этого, добровольцам, которые будут участвовать в специальной военной операции России на Украине, полагается ежемесячное денежное довольствие от 220 тыс. рублей. Также они будут обеспечены экипировкой, медицинским обслуживанием, страховкой и «другими блоками».
Добровольцев в Ульяновской области набирают в артиллерийский и сапёрный батальоны. Ожидается, что в них будут служить до 200 человек. Алексей Русских поблагодарил добровольцев «за мужественное решение», заверив, что «и государство, и региональные власти окажут максимальную помощь каждому из вас и вашим семьям»:
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России формируются подразделения добровольцев для участия в военной спецоперации на Украине. Как правило, это именные батальоны, состоящие из земляков, которые вместе проходят специальную подготовку и вместе примут участие в боевых действиях.
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