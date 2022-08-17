Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области единовременную денежную поддержку добровольцам двух именных батальонов окажут только за счёт средств регионального бюджета. Размер выплаты останется прежним — 300 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед обсуждением основных вопросов глава Ульяновской области проинформировал об изменении структуры единовременной выплаты добровольцам формируемых батальонов «Симбирск» и «Свияга».

«В результате совещания с финансовым блоком мною принято решение увеличить единовременную выплату бойцам батальонов до 300 тыс. рублей. Изначально мы планировали выплатить 200 тыс. рублей за счёт регионального бюджета, 100 тыс. рублей — за счёт муниципального. Посовещавшись, приняли решение, что у муниципалов стоят задачи по закрытию своих долгов перед фондами и так или иначе это всё равно ляжет на региональный бюджет, поэтому смысла никакого нет», — сказал Алексей Русских.

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Помимо этого, добровольцам, которые будут участвовать в специальной военной операции России на Украине, полагается ежемесячное денежное довольствие от 220 тыс. рублей. Также они будут обеспечены экипировкой, медицинским обслуживанием, страховкой и «другими блоками».

Добровольцев в Ульяновской области набирают в артиллерийский и сапёрный батальоны. Ожидается, что в них будут служить до 200 человек. Алексей Русских поблагодарил добровольцев «за мужественное решение», заверив, что «и государство, и региональные власти окажут максимальную помощь каждому из вас и вашим семьям»:

«Если мы не находимся на передовой, то здесь должны обеспечивать всё для того, чтобы операция скорейшим образом закончилась, и на Ульяновскую область никто не оказывал пальцем, что мы отсиделись».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России формируются подразделения добровольцев для участия в военной спецоперации на Украине. Как правило, это именные батальоны, состоящие из земляков, которые вместе проходят специальную подготовку и вместе примут участие в боевых действиях.

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