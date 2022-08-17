Вашингтон, 17 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. На церемонии открытия мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022 американский издатель Warner Bros. Interactive Entertainment раскроет новые подробности игры Hogwarts Legacy. Заявление об этом сделал ведущий шоу Джефф Кили на своей странице в Twitter.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

«Не пропустите новый эксклюзивный взгляд на Hogwarts Legacy на Gamescom. Открытие, которого пройдет в прямом эфире 23 августа 2022 года» — пишет Кили. Напомним, что игра выйдет 10 февраля 2023 года на PlayStation, Xbox и PC.

Hogwarts Legacy — это предстоящая однопользовательская ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера». В ней игроку предстоит стать учеником волшебной академии «Хогвартс», чтобы разгадать древнюю тайну.