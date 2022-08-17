Джанкой, Крым, 17 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Комиссии по оценке ущерба, причинённого в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, начнут работу в ближайшее время. Об этом 17 августа в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.

Government.ru Сергей Аксёнов

«В ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим», — написал Аксёнов.

Он добавил, что в настоящее время в селе Азовском Джанкойского района. проходит совещание с участием представителей Совета министров, силовых структур, экстренных служб, местной администрации. На месте происшествия продолжают работу представители Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в результате детонации боеприпасов на площадке их хранения в воинской части на севере Крыма пострадали два человека, были повреждены ЛЭП, электроподстанция, участок железной дороги, жилые дома. На территории региона действует режим ЧС.