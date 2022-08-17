Мелитополь, 17 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Первым вузом на освобождённых от киевских боевиков территориях, который получил аккредитацию России с правом на выдачу дипломов российского образца, стал Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко. Об этом 17 августа рассказал ректор вуза Андрей Чуйков.

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«Нам было оказано высокое доверие, и РФ выдало нам свидетельство о государственной регистрации нашего вуза», — сказал он.

При этом Чуйков утончил, что университетом было получено подтверждение право выдачи дипломов образца РФ.

«Это первый и единственный вуз, получивший аккредитацию на освобожденной территории», — отметил ректор.

Также он указал, что на данный момент четыре находившиеся на освобождённой от киевского режима территории Запорожской области университета были объединены в Мелитопольский государственный университет, в состав него вошли: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и приватный классический университет в Энергодаре.

«Потенциал нашего вуза на данный момент говорит о том, что мы можем первого сентября посадить за парты свыше шести тысяч студентов. Мы этот показатель выполним. За один день подали заявления 260 человек в Мелитопольском университете и 560 в Бердянске. При том, что раньше этот вуз набирал 900 человек в год», — добавил Чуйков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если они поедут на Запорожскую АЭС с находящейся под контролем украинских боевиков стороны, не может гарантировать киевский режим.