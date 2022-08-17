Новосибирск, 17 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 249 случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе выявлено 264 285 случаев заражения коронавирусом, в том числе 39 411 у детей (+35 за сутки). Выздоровел 256 361 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 266 фамилиями.

В регионе выросло число жертв коронавирусной инфекции — скончался 52-летний мужчина. За всё время в Новосибирской области умерли 5702 ковид-пациента.

В инфекционные стационары госпитализировали 567 человек с COVID-19 и с подозрением на него, в том числе 59 детей. 33 человека находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены семь заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе выявили 192 носителя коронавируса, выздоровели 29 человек. Летальных случаев зарегистрировано не было.