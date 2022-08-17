В День города Ярославля запустят фейерверк
Ярославль, 17 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 20 августа в Ярославле в честь Дня города запустят праздничный салют. Начало запланировано на 22:00. Об этом сообщили в мэрии.
Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк
Запускать фейерверк будут вблизи Тверицкого пляжа. Власти отметили, что лучше всего видно залпы будет на участке от Октябрьского моста до самой Стрелки по Волжской набережной.
Отметим, для безопасности во время праздничного салюта Октябрьский мост перекроют для всего транспорта и пешеходов.