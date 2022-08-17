Ярославль, 17 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 20 августа в Ярославле в честь Дня города запустят праздничный салют. Начало запланировано на 22:00. Об этом сообщили в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Запускать фейерверк будут вблизи Тверицкого пляжа. Власти отметили, что лучше всего видно залпы будет на участке от Октябрьского моста до самой Стрелки по Волжской набережной.

Отметим, для безопасности во время праздничного салюта Октябрьский мост перекроют для всего транспорта и пешеходов.