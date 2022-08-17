Село Износки, Калужская область, 17 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Команда Мятлевской школы им. А. Ф. Иванова из Износковского района одержала победу на IX межрегиональном молодёжном экологическом слёте «Берега дружбы — 2022» в белорусском городе Гомеле, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Школьники из Мятлево побелили на экологическом слёте в Белоруссии

В рамках слёта калужские школьники рассказали об экотуризме в родном регионе, разработали экологический маршрут по ближайшим окрестностям Гомеля, победили в тематической викторине и конкурсе поваров, прошли две мини-экспедиции «Биологическое разнообразие экологических маршрутов заказника «Выдрица». Победу с калужанами разделили участники из Жлобинского районного молодежного эколого-биологического центра. Юные экологи также посетили памятные места, связанные Великой Отечественной войной: мемориальный комплекс «Партизанская криничка», Гомельский областной музей военной славы, мемориальный комплекс «Детям-жертвам фашистских концлагерей», Курган Славы.

В числе организаторов мероприятия были ГУО «Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодежи» и АНО «Экологическая и патриотическая инициатива» из Кировского района Калужской области.