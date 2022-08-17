Донецк, 17 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны украинской армии пострадали два мирных жителя, сообщили 17 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что в результате обстрела украинскими формированиями получили ранения два человека. Удары пришлись по улицам Ахматовой и Чайковского в Кировском районе Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Первомайск в результате обстрела со стороны киевских войск погиб мирный житель.