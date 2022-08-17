Джакарта, , 11:30 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии поздравило страну с Днем независимости, сообщает российское посольство в официальном телеграм-канале.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Посольство поздравляет Вас с 77-летием Республики Индонезии. Желаем всем нашим друзьям и партнерам в Индонезии крепкого здоровья, благополучия и процветания!», — говорится в сообщении посольства России в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Индонезия отмечает День независимости. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с праздником.

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