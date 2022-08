Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Сборник игр Life is Strange: Arcadia Bay Collection от японского издателя Square Enix выйдет на Nintendo Switch 27 сентября 2022 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Life is Strange: Remastered Collection Скриншот с YouTube

В сборник войдут две последние игры серии: Life is Strange: Remastered и Life is Strange: Before the Storm Remastered. Также, по словам разработчика, в проектах будут переработаны персонажи, оружие и улучшена анимация.

Напомним, что Life is Strange — это серия игр в жанре интерактивного кино, первая часть которой вышла 30 января 2015 года. Ее оценка на Metacritic составляет 83 балла из 100.

