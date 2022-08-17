Джакарта, , 11:10 — REGNUM Группа граждан Индонезии была «обманута» агентами, которые отправили их на заработки в Великобританию, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Tiomax80

«Посольство Индонезии в Лондоне совершило выезд на места, чтобы ознакомиться с условиями и переговорить с индонезийскими рабочими-мигрантами на двух плантациях, где концентрация сезонных индонезийских рабочих-мигрантов самая высокая, а именно Clock Хаус и Мэнсфилд», — заявил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Индонезийские рабочие, отправившиеся в Великобританию, влезли в огромные долги. Гражданам Индонезии выставили счет за оплату курсов английского языка, оформление визы, перелеты и остановку в Джакарте для оформления документов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днём независимости.

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