Москва, 17 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Полное прекращение поставок газа из России в Евросоюз лишь вопрос времени и европейцам придется навсегда забыть о высоком уровне жизни, который обеспечивали дешевые российские энергоносители. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее министр энергетики ФРГ Робер Хабек заявил, что в Берлине надеются, что российский газ будет и дальше поставляться в страну.

«В начале 70-х Советский Союз за счет своих углеводородов помог Западу преодолеть острейший кризис, сохранить высокие темпы развития и социальные стандарты. Эта модель к обоюдной выгоде работала полвека, но ее разломали буквально в одночасье. Модель не рухнула — ее разрушили безответственные европолитиканы, для которых личные амбиции и фобии оказались выше интересов людей и законов экономики», — сказал депутат.

По его словам, введением с 1 октября 2022 года в Германии налога на потребление газа с целью поддержки импортеров, пострадавших от снижения поставок из РФ, власти этой страны пытаются возместить свои провалы за счет населения.

«Да еще имеют наглость говорить немцам о справедливости, а нам — о продолжении поставок. Нет, господа хорошие: вы рыли нам яму, сами в нее попали, сами и выбирайтесь. Только на наш газ не рассчитывайте», — заключил Миронов.

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