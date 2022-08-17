Красногорск, 17 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от фонда развития территорий, отвечающего, в том числе, за восстановление прав обманутых дольщиков, поступил банкротный иск. Ответчиком по нему выступает застройщик из группы компаний «СитиСтрой» — ООО «Ситистрой». Дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала 11 августа 2022 года. Прочие детали иска ещё не раскрывались.

Компания-ответчик прописана в Солнечногорске и работает с декабря 2011 года. Владелец — Игорь Волынкин, который также является директором ООО. В единой информсистеме жилищного строительства за этим застройщиком числятся два объекта, один из которых сдан, а второй имеет статус проблемного — по нему нарушены сроки завершения строительства. Проблемным назван дом на 1514 кв. м жилой площади в деревне Лыткино Солнечногорского района. В доме планировалось 33 квартиры. На сегодня в информсистеме стоит отметка о привлечении инвестора регионом, а восстановление прав дольщиков этого объекта ожидается до 29 сентября 2023 года.

Напомним, ранее фонд развития заявил также три банкротных иска к строительным компаниям из Хабаровска — ООО «Аметист», ООО «Томари-Оро» и ООО «Лидер». За всеми тремя числятся проблемные жилые объекты.