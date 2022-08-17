Джанкой, Крым, 17 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Движение поездов на участке железной дороги, ранее повреждённом из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе республики Крым, возобновлено. Об этом сообщил 17 августа в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на площадке хранения боеприпасов воинской части на севере Крыма произошла детонация. В результате были повреждены жилые дома, участок железной дороги, электросетевая инфраструктура. В настоящее время детонация снарядов прекратилась. Ранее в Минобороны причиной взрывов назвали диверсию.