Грайворон, Белгородская область, 17 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Свыше 800 литров контрафактной спиртосодержащей жидкости изъяли оперативники у жителя Грайворона Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Https://31.мвд.рф/ Поддельный алкоголь

Немаркированный алкоголь предназначался для мелкооптовой и розничной продажи. Документы, разрешающие хранение и реализацию продукции, мужчина предоставить не смог. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 800 литров спиртосодержащей жидкости.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.