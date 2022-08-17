Салехард, 17 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. На Ямале открывается новый междугородний автобусный маршрут Салехард — Новый Уренгой — Салехард. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Новый автобус для нового маршрута.

Первый автобус отправится в путь 22 августа. Для удобства ямальцев предусмотрены остановки в Надыме и Пангоды. Стоимость билета составит три тысячи рублей, в пути пассажиры проведут восемь часов. Курсировать между Новым Уренгоем и Салехардом будет комфортабельный автобус отечественного производства с салоном на 30 мест.

Новый маршрут является дополнительной возможностью для жителей Салехарда добраться на «большую землю», а также воспользоваться услугами аэропорта Нового Уренгоя и железнодорожным вокзалом, отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО. В автобусе предусмотрены кондиционер, климат-контроль, печка, большое багажное отделение и полки. Все сидения с откидными спинками, а места для маломобильных пассажиров шире, около них расположены ремни безопасности и кнопка вызова водителя.

Отмечается, что на территории ЯНАО действуют девять межмуниципальных автобусных маршрутов. В муниципалитетах действует 72 маршрута, на которых задействовано 216 пассажирских автобусов. Среднегодовой пассажиропоток на Ямале составляет 15 миллионов человек.