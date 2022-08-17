Москва, , 11:06 — REGNUM Министерство экономического развития улучшило прогнозы по ключевым показателям российской экономике. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста экономики на 3,7% и 2,6% соответственно, передаёт 17 августа РБК.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Также Минэкономразвития РФ улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%. с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года. В проект макропрогноза заложено снижение ВВП РФ по итогам года до 144,9 трлн рублей.

По прогнозам МЭР, в 2023 году ожидается снижение на 2,7%. При этом с 2024 года начнётся восстановление экономики РФ (+3,7%), которое продолжится в 2025 году (+2,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, снижение ВВП России в июне ускорилось до 4,9% в годовом выражении с 4,3% в мае.

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