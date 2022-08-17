Кронштадт, Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Кронштадте за счёт внебюджетных источников восстанавливают собор Владимирской иконы Божией Матери, работы завершатся к 2023 году. Об этом 17 августа сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Сервис «Яндекс. Карты» Собор Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Собор Владимирской иконы Божией Матери в начале XX века работал как полковой храм для всех сухопутных воинских подразделений Кронштадтской крепости. На объекте продолжаются восстановительные работы, которые начались ещё год назад. В 2022–2023 годах на эти цели потратят 40 млн рублей.

Специалисты с помощью лабораторных исследований изучили состав отделочных материалов. Это необходимо для продолжения работ с учётом исторической методики. Помимо этого согласовали исторические шаблоны профилей архитектурного убранства.

Восстановление собора является одним из мероприятий по созданию в Кронштадте туристического кластера. Напомним, что в городе ведут проект «Остров фортов». В конце июля 2022 года была открыта третья очередь парка.