Москва, , 11:03 — REGNUM Сумму в размере 57,7 млн рублей выделил на создание системы «Окулус», способной на базе нейросетей анализировать данные на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, включая пропаганду гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия, главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора). Об этом 17 августа сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные государственных закупок.

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Отмечается, что новая система получит название «Окулус» и её в срок до 12 декабря должно разработать для ФГУП ГРЧЦ ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».

При этом в технической документации указывается, что созданная система будет способна в реальном времени вести анализ изображений и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адресов и других данных для того, чтобы искать в них запрещённую информацию.

Также указывается, что «Окулус» сможет находить последнюю не только в виде текстов, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные участвующих в специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ российских военных, а также отказ удалить распространяющие недостоверную информацию телеграм-каналы.