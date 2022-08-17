Севастополь, , 11:02 — REGNUM Авиабомбу времён Великой Отечественной войны ликвидировали специалисты МЧС России в Севастополе, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. Для проведения операции жителей нескольких улиц пришлось эвакуировать.

Работа сапёров Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

50-килограммовая авиационная бомба немецкого производства SD-50 была обнаружена в ходе земляных работ в районе посёлка Любимовка, у Качинского шоссе, в зоне плотной частной застройки.

После поступления сообщения ГУ МЧС по Севастополю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Операцию по уничтожению бомбы провели сотрудники специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота. Предварительно были отключены коммуникации, расположенные в опасной близости к месту, был проведён мониторинг обстановки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России, жителям сообщили о необходимости временно покинуть дома. Автобусами людей — всего 26 человек, в том числе восемь детей — доставили в дом культуры села Фруктовое, где их обеспечили всем необходимым, в том числе и психологической поддержкой.

«Было выработано решение по раздельному уничтожению. Первый этап заключался в извлечении самого взрывателя. Второй этап — уничтожение непосредственно самой бомбы. Взрыватель уничтожался на месте обнаружения, бомба же была транспортирована на подрывную площадку, где также ликвидирована. Все мероприятия проведены с соблюдением норм безопасности», — рассказал полковник внутренней службы, начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

В результате авиабомбу, а также ещё 15 боеприпасов, обнаруженных в других частях региона, ликвидировали путём контролируемого подрыва.