Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Партии расклеили свои предвыборные плакаты по всей Швеции, поскольку выборы в риксдаг приближаются всё ближе и ближе. В этой связи дизайнер Деннис Далквист решил рассказать журналистам SVT, что расклеивать агитационные материалы на улицах, дорогах и в публичных местах становится уже старомодным.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Цвет, форма и слоган той или иной партии действительно могут привлечь на свою сторону избирателей. Политики пытаются заинтересовать их всех возможными методами. Но стоит ли это делать с помощью плакатов?

«Я почти гарантирую, что на следующих выборах их не будет. От этой традиции просто забыли отказаться. Это же огромные потери, не в последнюю очередь с точки зрения климата. Сегодня у нас так много других источников информации», — объяснил Далквист.

Выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.

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