Вашингтон, 17 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным из Греции в США гражданином РФ Александром Винником, сообщило посольство России в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры», — сообщили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что российские дипломаты продолжают внимательно следить за судьбой Винника.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник, арестованный летом 2017 года, был экстрадирован сначала во Францию, затем через Грецию в США. 5 августа его доставили в Сан-Франциско, где он предстал перед судом. Его обвиняют в создании интернет-биржи криптовалют ВТС-е, через которую, по данным американской стороны, он отмыл как минимум $4 млрд.

Читайте также: Гражданин России Винник предстал перед судом в штате Калифорния